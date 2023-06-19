Вотяков Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения16.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1854
Бракосочетание
28.01.1873
Рождение ребёнка
05.01.1874
Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова
Рождение ребёнка
24.10.1878
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ольга Трофимова
Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова
Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1884
Дочь: Вотякова Анастасiя Трофимова
Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Чуракова Матрена Ульянова
Смерть
Неизвестно