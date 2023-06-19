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Вотяков Трофим Васильев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1854

Отец: Вотяков Васiлий Спиридонов

Мать: Вотякова Матрена Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Безносова Евгения Поликарпова

Рождение ребёнка
05.01.1874

Сын: Вотяков Иван Трофимов

Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова

Рождение ребёнка
24.10.1878

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ольга Трофимова

Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова

Кашабеги, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: Вотякова Анастасiя Трофимова

Мать ребёнка: Безносова Евгения Поликарпова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1891

Сын: Вотяков Гаврiил Трофимов

Мать ребёнка: Чуракова Матрена Ульянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно