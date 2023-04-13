Вотяков Иван Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.01.1894
Жена: Вотякова Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
08.10.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
11.07.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
08.09.1899
Сын: Вотяков Павел Иванов
Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: RespiratoryOrPneumonia | Мылся в бане. Выбежал в огород прогнать козла. Простудился.