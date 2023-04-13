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Вотяков Иван Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1875 г.р.

Дети

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1899 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.01.1894

Жена: Вотякова Ксения Сидорова

Рождение ребёнка
08.10.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова

Рождение ребёнка
11.07.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова

Рождение ребёнка
08.09.1899

Сын: Вотяков Павел Иванов

Мать ребёнка: Вотякова Ксения Сидорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: RespiratoryOrPneumonia | Мылся в бане. Выбежал в огород прогнать козла. Простудился.
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