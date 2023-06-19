Вотяков Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения08.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Отец: Вотяков Иван Трофимов
Мать: Вотякова Ксения Сидорова
Бракосочетание
29.10.1917
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1919
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
25.01.1920
Дочь: Филиппова Нина Павловна
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
20.11.1921
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно