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Вотяков Павел Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: Вотяков Иван Трофимов

Мать: Вотякова Ксения Сидорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.10.1917

Жена: Вотякова Фекла Никифорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Вотяков Василiй Павлов

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
25.01.1920

Дочь: Филиппова Нина Павловна

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
20.11.1921

Сын: Вотяков Василий Павлович

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно