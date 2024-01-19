Вотякова (Вотякова) Матрена Антонова
Место рождения
Дата рождения22.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1833
Бракосочетание
30.06.1854
Рождение ребёнка
16.09.1854
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
02.02.1865
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерiя Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов
Смерть
Неизвестно