Вотякова (Вотякова) Матрена Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Вотякова) Матрена Антонова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1833

Отец: Вотяков Антон Семенов

Мать: Безносова Евдокiя Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.06.1854

Муж: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
16.09.1854

Сын: Вотяков Трофим Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Вотяков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Вотяков Иван Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
02.02.1865

Сын: Вотяков Семен Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Вотяков Алексiй Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерiя Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Васiлий Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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