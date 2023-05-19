Вотякова (Чуракова) Анастасiя Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Чуракова) Анастасiя Трофимова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.12.1884

Дата смерти

08.03.1906

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884

Отец: Вотяков Трофим Васильев

Мать: Безносова Евгения Поликарпова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.1906