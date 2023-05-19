Вотякова (Чуракова) Анастасiя Трофимова
Место рождения
Дата рождения17.12.1884
Дата смерти08.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884
Бракосочетание
13.02.1905
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.1906