Шаяхметова Лилия Рашидовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984
Рождение ребёнка
10.01.2007
Сын: Шаяхметов Самат Ленарович
Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович
Рождение ребёнка
01.08.2012
Сын: Шаяхметов Мурат Ленарович
Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович
Рождение ребёнка
05.11.2021
Дочь: Шаяхметова Сафия Ленаровна
Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович
Бракосочетание
Неизвестно