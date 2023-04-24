Шаяхметова Лилия Рашидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова Лилия Рашидовна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

08.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984

Отец: Шамсутдинов Рашид Магсумович

Мать: Шамсутдинова Гульсиня Фаритовна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.01.2007

Сын: Шаяхметов Самат Ленарович

Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.2012

Сын: Шаяхметов Мурат Ленарович

Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.2021

Дочь: Шаяхметова Сафия Ленаровна

Отец ребёнка: Шаяхметов Ленар Илдарович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Ленар Илдарович

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