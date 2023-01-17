Шамсутдинова Гульсиня Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова Гульсиня Фаритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960

Отец: Шарафутдинов Фарит

Мать: Шарафутдинова Гульсум Идрисовна

День рождения 9.01.1960
Бракосочетание
16.03.1984

Муж: Шамсутдинов Рашид Магсумович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1984

Дочь: Шаяхметова Лилия Рашидовна

Отец ребёнка: Шамсутдинов Рашид Магсумович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.09.1987

Дочь: Шамсутдинова Диляра Рашидовна

Отец ребёнка: Шамсутдинов Рашид Магсумович

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