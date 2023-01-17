Шамсутдинова Гульсиня Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960
Отец: Шарафутдинов Фарит
День рождения 9.01.1960
Бракосочетание
16.03.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1984
Дочь: Шаяхметова Лилия Рашидовна
Отец ребёнка: Шамсутдинов Рашид Магсумович
Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.09.1987
Дочь: Шамсутдинова Диляра Рашидовна
Отец ребёнка: Шамсутдинов Рашид Магсумович