Шаяхметов Ленар Илдарович
Место рождения
Дата рождения08.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1980
Рождение ребёнка
10.01.2007
Сын: Шаяхметов Самат Ленарович
Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна
Рождение ребёнка
01.08.2012
Сын: Шаяхметов Мурат Ленарович
Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна
Рождение ребёнка
05.11.2021
Дочь: Шаяхметова Сафия Ленаровна
Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна
Бракосочетание
Неизвестно