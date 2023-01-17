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Шаяхметов Ленар Илдарович

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Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1980

Отец: Шаяхметов Илдар Сагидуллович

Мать: Шаяхметова Дамире Зартдиновна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.2007

Сын: Шаяхметов Самат Ленарович

Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.2012

Сын: Шаяхметов Мурат Ленарович

Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.2021

Дочь: Шаяхметова Сафия Ленаровна

Мать ребёнка: Шаяхметова Лилия Рашидовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаяхметова Лилия Рашидовна

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