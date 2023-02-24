Герасимов Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Герасимов Артемий Алексеевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.02.1908
Жена: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Герасимов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно