Герасимов Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Герасимов Артемий Алексеевич

Мать: ?

Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Герасимов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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