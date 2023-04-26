(Лешина) Мария Филипповна
Место рожденияиз Дорофеевки
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
из Дорофеевки
Бракосочетание
08.02.1908
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Герасимов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно