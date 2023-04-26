(Лешина) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лешина) Мария Филипповна

Место рождения

из Дорофеевки

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

из Дорофеевки
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Герасимов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Герасимов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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