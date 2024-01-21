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Маркин Николай Зиновьев

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Маркин Зиновий Петров

Мать: Маркина Василиса Федорова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Александра Семенова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Маркина Федосья Николаева

Мать ребёнка: Маркина Александра Семенова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.

Дочь: Маркина Дарья Николаева

Мать ребёнка: Маркина Александра Семенова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
восприемники Максим Семенов Косыркин Федора Аверкиева Балашова жена Степанида Тимофеева
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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