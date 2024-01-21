Маркин Николай Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Маркин Зиновий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Маркина Федосья Николаева
Мать ребёнка: Маркина Александра Семенова
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.
Дочь: Маркина Дарья Николаева
Мать ребёнка: Маркина Александра Семенова
восприемники Максим Семенов Косыркин Федора Аверкиева Балашова жена Степанида Тимофеева
Смерть
Неизвестно