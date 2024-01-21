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Маркина Василиса Федорова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Маркин Михаил Зиновьев

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Маркин Николай Зиновьев

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Маркина Матрена Зиновьева

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Маркина Марья Зиновьева

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Маркин Герасим Зиновьев

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Маркин Михаил Зиновьев

Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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