Маркина Василиса Федорова
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Маркина Матрена Зиновьева
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Маркин Зиновий Петров
Смерть
Неизвестно