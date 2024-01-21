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Маркина Александра Семенова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Николай Зиновьев

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Маркина Федосья Николаева

Отец ребёнка: Маркин Николай Зиновьев

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.

Дочь: Маркина Дарья Николаева

Отец ребёнка: Маркин Николай Зиновьев

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
восприемники Максим Семенов Косыркин Федора Аверкиева Балашова жена Степанида Тимофеева
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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