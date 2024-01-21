Маркина Александра Семенова
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Маркина Федосья Николаева
Отец ребёнка: Маркин Николай Зиновьев
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.
Дочь: Маркина Дарья Николаева
Отец ребёнка: Маркин Николай Зиновьев
восприемники Максим Семенов Косыркин Федора Аверкиева Балашова жена Степанида Тимофеева
Смерть
Неизвестно