Кизяева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизяев Евгений Вениаминович
Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизяев Геннадий Вениаминович
Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизяева Нонна Вениаминовна
Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизяев Станислав Вениаминович
Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1947