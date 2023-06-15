Кизяева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизяев Евгений Вениаминович

Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизяев Геннадий Вениаминович

Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизяева Нонна Вениаминовна

Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизяев Станислав Вениаминович

Отец ребёнка: Кизяев Вениамин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизяев Вениамин Алексеевич

Смерть
После 1947