Киндеева (Яшина) Наталия Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова (Киндеева) Мария Степановна
Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киндеев Степан Степанович
Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович
Рождение ребёнка
26.10.1906
Сын: Киндеев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область