Киндеева (Яшина) Наталия Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндеева (Яшина) Наталия Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова (Киндеева) Мария Степановна

Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндеев Степан Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киндеев Степан Степанович

Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович

Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Киндеев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Киндеев Степан Осипович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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