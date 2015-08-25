Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1941
Дата смерти25.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941
Рождение ребёнка
13.01.1964
Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1966
Дочь: Соколкова-Иошт Светлана Александровна
Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977
Сын: Иошт Михаил Александрович
Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович
Смерть
25.08.2015