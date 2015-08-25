Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна 09.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1941

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941

Отец: Антоненко Виктор Иванович

Мать: Лилёва Валентина Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1964

Сын: Иошт Борис Александровна

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Соколкова-Иошт Светлана Александровна

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977

Сын: Иошт Михаил Александрович

Отец ребёнка: Иошт Александр Александрович

Смерть
25.08.2015

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