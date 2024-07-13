Соколкова-Иошт Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1966
Рождение ребёнка
27.05.1985
Сын: Васильев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Соколков Алан Борисович
Рождение ребёнка
04.11.1987
Дочь: Васильева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколков Алан Борисович
Рождение ребёнка
31.01.1994
Дочь: Соколкова Ирина Алановна
Отец ребёнка: Соколков Алан Борисович
Бракосочетание
30.06.1998