Иошт Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1941
Дата смерти12.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1941
Отец: Иошт Александр Оттович
Рождение ребёнка
13.01.1964
Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
14.06.1966
Дочь: Соколкова-Иошт Светлана Александровна
Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977
Сын: Иошт Михаил Александрович
Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна
Смерть
12.04.2009