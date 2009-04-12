Иошт Александр Александрович 02.05.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иошт Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1941

Дата смерти

12.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1941

Отец: Иошт Александр Оттович

Мать: Иошт-Бажицкая Янина Яновно

Рождение ребёнка
13.01.1964

Сын: Иошт Борис Александровна

Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
14.06.1966

Дочь: Соколкова-Иошт Светлана Александровна

Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
28.06.1977

Сын: Иошт Михаил Александрович

Мать ребёнка: Иошт-Антоненко Татьяна Викторовна

Смерть
12.04.2009

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