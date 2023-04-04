(Горкольцева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
23.10.1932
Сын: Зачупейко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович
Смерть
1979