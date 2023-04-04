(Горкольцева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горкольцева) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1931

Муж: Зачупейко Василий Борисович

Рождение ребёнка
23.10.1932

Сын: Зачупейко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович

Смерть
1979
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