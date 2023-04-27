von Runkel zu Wied Friedrich
Место рожденияOf Altwied,Rheinland,Prussia
Дата рождения1430
Дата смерти31.08.1487
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1430
Отец: Von Runkel Dietrich IV
Мать: Von Runkel Anastasia
Of Altwied,Rheinland,Prussia
Бракосочетание
19.11.1454
Жена: Von Virneburg Agnes
Рождение ребёнка
Около 1475
Сын: Von Wied-Runkel-Isenburg Johan III
Мать ребёнка: Von Virneburg Agnes
Altwied, Wied Deutschland(HRR)
Смерть
31.08.1487