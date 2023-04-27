von Runkel zu Wied Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Runkel zu Wied Friedrich

Место рождения

Of Altwied,Rheinland,Prussia

Дата рождения

1430

Дата смерти

31.08.1487

Пол

Мужской

Отец

1378 г.р.

Мать

1403 г.р.

Жена

Около 1436 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1430

Отец: Von Runkel Dietrich IV

Мать: Von Runkel Anastasia

Of Altwied,Rheinland,Prussia
Бракосочетание
19.11.1454

Жена: Von Virneburg Agnes

Рождение ребёнка
Около 1475

Сын: Von Wied-Runkel-Isenburg Johan III

Мать ребёнка: Von Virneburg Agnes

Altwied, Wied Deutschland(HRR)
Смерть
31.08.1487
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