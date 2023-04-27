von Wied-Runkel-Isenburg Johan III
Место рожденияAltwied, Wied Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1475
Дата смерти18.05.1533
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1475
Отец: Von Runkel Zu Wied Friedrich
Мать: Von Virneburg Agnes
Altwied, Wied Deutschland(HRR)
Бракосочетание
01.02.1506
Рождение ребёнка
Около 1520
Дочь: Von Wied Agnes
Мать ребёнка: Von Nassau-Dillenburg Elisabeth
Wied, Hessen Deutschland(HRR)
Смерть
18.05.1533
Wied, Wied Deutschland(HRR)