von Wied-Runkel-Isenburg Johan III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Wied-Runkel-Isenburg Johan III

Место рождения

Altwied, Wied Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1475

Дата смерти

18.05.1533

Пол

Мужской

Отец

1430 г.р.

Мать

Около 1436 г.р.

Жена

1488 г.р.

Дети

Около 1520 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1475

Отец: Von Runkel Zu Wied Friedrich

Мать: Von Virneburg Agnes

Altwied, Wied Deutschland(HRR)
Бракосочетание
01.02.1506

Жена: Von Nassau-Dillenburg Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1520

Дочь: Von Wied Agnes

Мать ребёнка: Von Nassau-Dillenburg Elisabeth

Wied, Hessen Deutschland(HRR)
Смерть
18.05.1533
Wied, Wied Deutschland(HRR)
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