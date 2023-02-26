Варвара Леонтиева
Место рожденияд.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти12.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1875
Муж: Майоров Лука Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.09.1877
Дочь: Елизавета Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1880
Дочь: Федора Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1882
Дочь: Мелания Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1884
Сын: Артемий Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1886
Сын: Прокопий Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1887
Сын: Александр Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1892
Сын: Фёдор Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
17.08.1894
Сын: Андрей Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ирина Лукьянова
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Смерть
12.07.1898