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Варвара Леонтиева

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Место рождения

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

12.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: ?

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1875

Муж: Майоров Лука Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.09.1877

Дочь: Елизавета Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1880

Дочь: Федора Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1882

Дочь: Мелания Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1884

Сын: Артемий Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1886

Сын: Прокопий Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1887

Сын: Александр Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1892

Сын: Фёдор Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Андрей Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ирина Лукьянова

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Смерть
12.07.1898
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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