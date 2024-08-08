Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Нестерович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Токарева Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Семен Нестерович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Романова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Нестерович
ГАСО, рев1834, 79л
Смерть
Неизвестно