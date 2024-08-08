Анна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Нестерович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Токарева Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Семен Нестерович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Романова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Нестерович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Смерть
Неизвестно

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