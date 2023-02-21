Талдыкина Евфросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Талдыкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талдыкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Талдыкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Талдыкина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно