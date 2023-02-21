Талдыкина Евфросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евфросинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Талдыкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Талдыкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Талдыкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Талдыкина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Талдыкин Владимир Иудич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Владимир Иудич

Смерть
Неизвестно
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