Талдыкин Владимир Иудич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Талдыкин Иуда Ульянович
Мать: Талдыкина Х
Рождение ребёнка
1842
Сын: Талдыкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талдыкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Талдыкин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Талдыкина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856