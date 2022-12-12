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Талдыкин Владимир Иудич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Талдыкин Иуда Ульянович

Мать: Талдыкина Х

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Талдыкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Талдыкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Талдыкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Талдыкина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евфросинья Алексеевна

Смерть
1856
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