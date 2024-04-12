Мартынова (Бегунова) Хиония Викторовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти16.02.1909 ст.
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мартынова Анфуса Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афиногенович
Рождение ребёнка
02.06.1902 ст.
Дочь: Сухопарова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Афиногенович
Григоровская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.02.1909 ст.
от чахотки