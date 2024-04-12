Мартынова (Бегунова) Хиония Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Бегунова) Хиония Викторовна

Место рождения

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

16.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бегунов Виктор Тимофеевич

Мать: Бегунова Александра Михайловна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мартынова Анфуса Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Афиногенович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1902 ст.

Дочь: Сухопарова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Афиногенович

Григоровская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.02.1909 ст.
Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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