деревня Григоровская, деревня Григоровская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Григоровская

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
126Григорьевская (Подол), д.при рр. Солозерке и Кохте.3419133143
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Кехотская волость
23. Григорьевская (Подол), деревня бывшая государственная, при речке Булычихе, дворов 13, жителей 78, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
82362Григоровскаядеревня64°19'с.ш.41°03'в.д.Q-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Кехотское сельское поселение
11656416111д Григоровскаядеревня
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