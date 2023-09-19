(Шестакова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шестакова) Дарья Григорьевна

(Шестакова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Тихон Тимофеевич

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.