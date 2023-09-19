(Шестакова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Тихон Тимофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно