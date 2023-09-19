Шестаков Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Иван
Мать: Афинья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Тихон Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно