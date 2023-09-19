Шестаков Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Иван

Мать: Афинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Тихон Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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