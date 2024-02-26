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Конев Ефим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Конев Никита Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Конев Иван Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Конев Никита Ефимович

Мать ребёнка: Конева Варвара

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Арина Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Конев Захар Ефимович

Мать ребёнка: Конева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Варвара

Смерть
1834
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