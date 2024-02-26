Конев Ефим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Конев Никита Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Конев Иван Ефимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Конева Варвара
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Арина Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Конев Захар Ефимович
Мать ребёнка: Конева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Варвара
Смерть
1834