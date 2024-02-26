Конев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Конев Ефим Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Конев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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