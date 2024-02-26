Конев Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Конев Ефим Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Конева Авдотья Матвеевна
Смерть
Неизвестно