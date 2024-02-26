Конев Никита Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Конев Ефим Никитич
Мать: Конева Варвара
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: София Никитична
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Ульяна Никитична
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно