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Конев Никита Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Конев Ефим Никитич

Мать: Конева Варвара

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Конев Емельян Никитич

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: София Никитична

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Ульяна Никитична

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Конев Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Конев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Конева Авдотья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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