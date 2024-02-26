Конева Авдотья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: София Никитична
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович
Смерть
Неизвестно