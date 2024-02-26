Конева Авдотья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Авдотья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Конев Емельян Никитич

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: София Никитична

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Конев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Конев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Конев Никита Ефимович

Смерть
Неизвестно
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