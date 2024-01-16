Арзубов Павел Максимович
Место рожденияд. М. Худынский Дор
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1875
Сын: Арзубов Зосима (Изосим) Павлович
Мать ребёнка: Арзубова Мария Емельяновна
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1876
Сын: Арзубов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Арзубова Мария Емельяновна
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1914