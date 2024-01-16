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Арзубов Павел Максимович

Место рождения

д. М. Худынский Дор

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Арзубов Максим Власович

Мать: Арзубова Евдокия Андреевна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1875

Сын: Арзубов Зосима (Изосим) Павлович

Мать ребёнка: Арзубова Мария Емельяновна

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1876

Сын: Арзубов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Арзубова Мария Емельяновна

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Мария Емельяновна

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1914
Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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