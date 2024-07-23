Арзубова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Максим Власович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Арзубов Павел Максимович

Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1847

Сын: Арзубов Иван Максимович

Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Арзубов Василий Максимович

Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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