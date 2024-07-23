Арзубова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Арзубов Василий Максимович
Отец ребёнка: Арзубов Максим Власович
Смерть
Неизвестно