Арзубова Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Арзубов Зосима (Изосим) Павлович
Отец ребёнка: Арзубов Павел Максимович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1876
Сын: Арзубов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Арзубов Павел Максимович
д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно