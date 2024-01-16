Арзубова Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Арзубов Зосима (Изосим) Павлович

Отец ребёнка: Арзубов Павел Максимович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1876

Сын: Арзубов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Арзубов Павел Максимович

д. М. Худынский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Павел Максимович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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