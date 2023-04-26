Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мартемьянов Трофим Павлов

Мать: Мартемьянова Кр-Я. 12.05.1876 Анастасия Георгиевна

Бракосочетание
23.?.1901

Жена: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
28.09.1902

Дочь: Устиния Павловна

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Мартемьянов (ленинград) Митрофан Павлович

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мартемьянов (ленинград) Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Осуждена За Кражу В 1947 Устинья Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Мартемьянов Григорий Павлович

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Мартемьянов Василий Павлович

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов ? Павлович

Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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