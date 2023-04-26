Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
23.?.1901
Рождение ребёнка
28.09.1902
Дочь: Устиния Павловна
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
31.07.1904
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Мартемьянов (ленинград) Митрофан Павлович
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мартемьянов (ленинград) Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Осуждена За Кражу В 1947 Устинья Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.01.1914
Сын: Мартемьянов Григорий Павлович
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
28.12.1916
Сын: Мартемьянов Василий Павлович
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 2я Жена Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно