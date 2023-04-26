2я жена (Данилова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.?.1901
Рождение ребёнка
28.09.1902
Дочь: Устиния Павловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
31.07.1904
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
07.06.1906
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Сын: Мартемьянов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
28.12.1916
Сын: Мартемьянов Василий Павлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович
Смерть
Неизвестно