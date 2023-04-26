2я жена (Данилова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2я жена (Данилова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.?.1901

Муж: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
28.09.1902

Дочь: Устиния Павловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Мартемьянов (ленинград) Митрофан Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Мартемьянов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Мартемьянов Василий Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов ? Павлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Луначарского 28 Павел Трофимович

Смерть
Неизвестно
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