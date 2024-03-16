Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пахомов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пахомов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пахомов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крюкова (Пахомова) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич

Смерть
1968

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