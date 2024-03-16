Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич
Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пахомов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пахомов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крюкова (Пахомова) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Пахомов Андрей Николаевич
Смерть
1968