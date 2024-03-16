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Пахомов Андрей Николаевич

Место рождения

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Николай

Мать: не указана

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Пахомов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна

Жигаево, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пахомов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пахомов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крюкова (Пахомова) Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна

Смерть
1943

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