Пахомов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пахомов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пахомов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крюкова (Пахомова) Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Пахомова (Звягинцева) Прасковья Васильевна
Смерть
1943