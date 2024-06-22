Кондратьева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Николай
Рождение ребёнка
28.04.1956
Сын: Кондратьев Владимир
Отец ребёнка: Кондратьев Николай
Рождение ребёнка
Около 1965
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район