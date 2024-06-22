Кондратьева Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева Анастасия

Кондратьева Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Николай

Рождение ребёнка
28.04.1956

Сын: Кондратьев Владимир

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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