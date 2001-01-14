Кондратьев Владимир 28.04.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1956

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956

Отец: Кондратьев Николай

Мать: Кондратьева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2001
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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