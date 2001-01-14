Кондратьев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1956
Дата смерти14.01.2001
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956
Отец: Кондратьев Николай
Мать: Кондратьева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2001
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район