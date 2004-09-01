Кондратьев Николай 27.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1931

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1931

Отец: Кондратьев Григорий

Мать: Кондратьева Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Анастасия

Рождение ребёнка
28.04.1956

Сын: Кондратьев Владимир

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия

Смерть
01.09.2004
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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