Кондратьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1931
Дата смерти01.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1931
Отец: Кондратьев Григорий
Мать: Кондратьева Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьева Анастасия
Рождение ребёнка
28.04.1956
Сын: Кондратьев Владимир
Мать ребёнка: Кондратьева Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1965
Смерть
01.09.2004
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район