Кириллов Павел Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1907
Дата смерти22.01.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907
Рождение ребёнка
12.12.1933
Сын: Кириллов Николай Павлович
Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.08.1941
Сын: Кириллов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Кириллова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1944