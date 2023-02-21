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Кириллов Павел Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1907

Дата смерти

22.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907

Отец: Кириллов Леонтий Тихонович

Мать: Кириллова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
12.12.1933

Сын: Кириллов Николай Павлович

Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.08.1941

Сын: Кириллов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Кириллова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Кириллова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Мария Фёдоровна

Смерть
22.01.1944
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