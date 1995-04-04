Кириллова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова Мария Фёдоровна

Кириллова Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1911

Дата смерти

04.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1911

Отец: Фёдоров Фёдор Дмитриевич

Мать: Фёдорова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1933

Сын: Кириллов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.08.1941

Сын: Кириллов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Кириллова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Павел Леонтьевич

Смерть
04.04.1995
Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close