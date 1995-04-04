Кириллова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1911
Дата смерти04.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1911
Рождение ребёнка
12.12.1933
Сын: Кириллов Николай Павлович
Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.08.1941
Сын: Кириллов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Кириллова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кириллов Павел Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1995
Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область