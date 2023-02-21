Алферова Настасья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Алферов Капитон Дмитриевич
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Алферов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно