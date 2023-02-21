Алферова Настасья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Настасья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алферов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алферов Капитон Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алферов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Алферов Иван Иванович

Отец ребёнка: Алферов Иван Дмитриевич

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Ефремович

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Дмитрий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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