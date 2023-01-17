Алферов Дмитрий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Алферов Ефрем Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Алферов Капитон Дмитриевич
Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна
Смерть
Неизвестно