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Алферов Дмитрий Ефремович

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Место рождения

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Алферов Ефрем Родионович

Мать: не указана

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алферов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алферов Капитон Дмитриевич

Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алферов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алферова Настасья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Алферова Настасья Акимовна

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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