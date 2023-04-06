Терехова (Алферова) Фекла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Алферова) Фекла Дмитриевна

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Место рождения

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алферов Дмитрий Ефремович

Мать: Алферова Настасья Акимовна

Горшково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1868 ст.

Сын: Терехов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Терехов Василий Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1870 ст.

Сын: Терехов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Терехов Василий Иванович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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