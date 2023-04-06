Терехова (Алферова) Фекла Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1868 ст.
Сын: Терехов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Терехов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1870 ст.
Сын: Терехов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Терехов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно