Колпашникова (-) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Федосья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колпашников Василий Егорович

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колпашников Иван Егорович

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Колпашников Илья Егорович

Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Егор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.07.1887
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера