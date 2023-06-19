Колпашникова (-) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти04.07.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колпашников Василий Егорович
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колпашников Иван Егорович
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Колпашников Илья Егорович
Отец ребёнка: Колпашников Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1887
Причина смерти: холера