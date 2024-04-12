Колпашников Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Колпашников Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колпашников Василий Егорович
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колпашников Иван Егорович
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Колпашников Илья Егорович
Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно