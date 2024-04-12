Колпашников Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашников Егор Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Колпашников Григорий Васильев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колпашников Василий Егорович

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колпашников Иван Егорович

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Колпашников Илья Егорович

Мать ребёнка: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Федосья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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